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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أطباء عزل مستشفى ناصر ببني سويف يتلقون لقاح كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:09 م
مستشفى ناصر
مستشفى ناصر
بنى سويف - محمد حفيظ
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تلقى أطباء العزل بمستشفى ناصر العام في بني سويف، اليوم الأربعاء، لقاح فيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي من تلقى أطباء العزل بمستشفيات بني سويف للقاح.

وأشار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إلى أنه في إطار حرص الدولة المصرية على صحة المواطنين والخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، خصوصا الأطقم الطبية الذين هم الصف الأول على خط المواجهة مع هذا الوباء، مؤكدا أن تلك الخطوة تضاف إلى الجهود النوعية التي تبذلها الدولة في مواجهة تداعيات الفيروس، وخطوة هامة لتجسيد نجاح الدولة المصرية في التعامل وإدارة الأزمة، خاصة أن  مصر هي أول دولة في إفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وذلك يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة.

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