أسرة تعيش داخل ماسورة صرف صحي بالإسكندرية: «عايشين على المساعدات»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالإسكندرية، صورا لرجل وزوجته وأولاده يعيشون في ماسورة للصرف الصحي وسط القمامة والكلاب الضالة، في حياة غير آدمية، معربين عن تعاطفهم مع الرجل وأولاده وزوجته، مطالبين بضرورة توفير مكان لائق له للعيش فيه.وقال رب الأسرة إنه يعيش منذ شهر مضى داخل تلك الماسورة مع زوجته وابنه واثنين من بناته بعد أن أخلى حجرة كان يقطن فيها بمساكن الإيواء بالرأس السوداء لاحتياج مالكيها لها ومنذ ذلك الوقت يعيش وسط القمامة.وأضاف رب الأسرة، أنه ليس لديه عمل ثابت ويعمل في أي شئ لتوفير حياة لأسرته تكفي حد الكفاف من الطعام والشراب، بالإضافة لمحاولة البعض مساعدته بعد أن شاهدوا حالته وأسرته، مطالبا بتوفير سكن مناسب للأسرة وفرصة عمل تعينه على الحياة.على الجانب الآخر أكد عدد من المواطنين، أن هناك مساعي لتوفير سكن مناسب للأسرة وهناك مجموعة من الشباب المتطوع الذي يعمل على ذلك وستنتقل الأسرة لشقة يتم توفيرها حاليا مع مخاطبة الشئون الاجتماعية لتوفير معاش مناسب لهم ومحاولة توفير فرصة عمل للزوج لكي يستطيع الإنفاق علي أسرته.