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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدعوة من «السياحة».. مدونو التشيك في زيارة للمناطق الأثرية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:54 م
مدونو التشيك
مدونو التشيك
فاتن غلاب
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زار عدد من مدوني التشيك منطقة أهرامات الجيزة ومنطقة آثار سقارة، حيث قاموا بجولة داخل هرم زوسر المدرج والسيرابيوم وبعض المقابر الأثرية بالمنطقة منها مقبرتي كاجمني وميراروكا، كما زاروا خان الخليلي.

يأتي ذلك ضمن البرنامج السياحي المحدد لهم في ضوء خطة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لتنظيم عدد من الزيارات التعريفية للمؤثرين والمدونين من دول العالم للترويج للمقاصد السياحية المصرية.

وحرص المدونين خلال زيارتهم، على التقاط العديد من الصور التذكارية لهم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر، ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي تحظى بأكثر من نصف مليون متابع من مختلف دول العالم.

ولتسجيل المدونين للحظاتهم داخل المقاصد السياحية المصرية أهمية كبيرة في الترويج للسياحة المصرية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خاصة أنها أصبحت أكثر انتشارا في العالم وأكثرها تفاعلا مع الجمهور.

جدير بالذكر أنه قد زار مصر أيضا خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من المدونين من المملكة المتحدة وأوكرانيا، بناء على الدعوة التي وجهتها لهم وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
بدعوة من «السياحة».. مدونو التشيك في زيارة للمناطق الأثرية
بدعوة من «السياحة».. مدونو التشيك في زيارة للمناطق الأثرية
بدعوة من «السياحة».. مدونو التشيك في زيارة للمناطق الأثرية
بدعوة من «السياحة».. مدونو التشيك في زيارة للمناطق الأثرية
بدعوة من «السياحة».. مدونو التشيك في زيارة للمناطق الأثرية
بدعوة من «السياحة».. مدونو التشيك في زيارة للمناطق الأثرية

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