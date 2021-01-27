رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مستقبل صناعة البتروكيمايات في مصر».. ندوة بـ«مهندسين الإسكندرية»

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:53 م
نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
هبه عويضه
طباعة
تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة، ولجنة الصناعة والطاقه برئاسة الدكتور حسن لطفى، ندوة "مستقبل صناعة البتروكيماويات في مصر.. طموحات وتحديات"، الساعة السادسة مساء الاثنين ١ فبراير ٢٠٢١.

ويتحدث في الندوة الدكتور عباس أنور عزت، أستاذ ورئيس قسم هندسة البتروكيماويات بجامعة فاروس ورئيس شركة البتروكيماويات المصرية (سابقا)، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقال الدكتور حسن لطفى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية إن محاور الندوة تشمل إلقاء الضوء على أهمية صناعة البتروكيماويات التي تساهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية، والتحديات التي تواجه مستقبل صناعة البتروكيماويات.

وأضاف أن الندوة تناقش الطموحات التي يجري العمل على تحقيقها وفق خطط استراتيجية تتضمن مشروعات بتروكيمائية جاري تنفيذها بالفعل من أهمها مشروع إنتاج البولي بروبيلين ومشروع إنتاج البولى بيوتادين المطاطي ومشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة ومشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته ومشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين ومشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمشروعات المستمرة والمتواصلة لتطوير البنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات البترولية.

وأشار إلى أن الندوة تتطرق إلى مشروعات تدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز ومشروع تمكين شباب البترول وتأهيلهم للقيادة وتحديث قطاع البترول ليتقدم بثقة نحو المستقبل ومشروعات تطوير وتحديث قطاع البترول والتي بدأت منذ عام ٢٠١٦ وفق استراتيجية واضحة وخطط تنفيذية محددة مرتبطة بتوقيتات زمنية لإنجازها من أجل التطوير المستمر لقطاع البترول والغاز وتحقيق مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا لهذا القطاع.

موضوعات متعلقة

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

معاش نقابة المعلمين يناير 2021.. اعرف الزيادة وموعد الصرف

الصحة العالمية: كورونا بعيد عن السيطرة.. علينا تجهيز أنفسنا لعام آخر

حبس نجل وزير الاستثمار السابق سنة بتهمة تعاطي المخدرات

الصور

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

image description

جامعة أسيوط: إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول مطلع فبراير

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير قرى بالبداري وساحل سليم

image description

غادة الصياد عميدا لـ«حاسبات دمياط»

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

مصطفى محمد ينضم إلى جالطة سراي رسميا

«الصحفيين»: 20 ألف جنيه ومعاش كامل لأسرة الصحفي المتوفى بكورونا

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2021

وظائف الشهر العقاري 2021.. موعد التقديم والتخصصات المطلوبة

موعد شم النسيم 2021.. اعرف التفاصيل

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: ضعف الاعتمادات المالية أبرز التحديات

«الفن في زمن القلق».. كتاب يوثق تاريخ الفن المعاصر

عبدالدايم: نسبة إنجاز تجديد المؤسسات الثقافية بلغت 131%

«دعاة عصر السادات» كتاب جديد لوائل لطفي عن دار العين