«مستقبل صناعة البتروكيمايات في مصر».. ندوة بـ«مهندسين الإسكندرية»

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة، ولجنة الصناعة والطاقه برئاسة الدكتور حسن لطفى، ندوة "مستقبل صناعة البتروكيماويات في مصر.. طموحات وتحديات"، الساعة السادسة مساء الاثنين ١ فبراير ٢٠٢١.ويتحدث في الندوة الدكتور عباس أنور عزت، أستاذ ورئيس قسم هندسة البتروكيماويات بجامعة فاروس ورئيس شركة البتروكيماويات المصرية (سابقا)، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية.وقال الدكتور حسن لطفى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية إن محاور الندوة تشمل إلقاء الضوء على أهمية صناعة البتروكيماويات التي تساهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية، والتحديات التي تواجه مستقبل صناعة البتروكيماويات.وأضاف أن الندوة تناقش الطموحات التي يجري العمل على تحقيقها وفق خطط استراتيجية تتضمن مشروعات بتروكيمائية جاري تنفيذها بالفعل من أهمها مشروع إنتاج البولي بروبيلين ومشروع إنتاج البولى بيوتادين المطاطي ومشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة ومشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته ومشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين ومشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمشروعات المستمرة والمتواصلة لتطوير البنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات البترولية.وأشار إلى أن الندوة تتطرق إلى مشروعات تدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز ومشروع تمكين شباب البترول وتأهيلهم للقيادة وتحديث قطاع البترول ليتقدم بثقة نحو المستقبل ومشروعات تطوير وتحديث قطاع البترول والتي بدأت منذ عام ٢٠١٦ وفق استراتيجية واضحة وخطط تنفيذية محددة مرتبطة بتوقيتات زمنية لإنجازها من أجل التطوير المستمر لقطاع البترول والغاز وتحقيق مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا لهذا القطاع.