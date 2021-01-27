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محافظات

محافظ القليوبية: بدء تشغيل مستشفى كفر شكر غدًا لاستقبال مرضى كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:51 م
اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية
كتب صلاح حسنى
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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور خالد عبدالنبى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة واللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبى داخل مستشفى كفر شكر المركزى وخصوصا بعد غلق استمر 7 سنوات للتطوير منذ عام 2014 حتى استطاع محافظ الإقليم من التواصل مع القيادات السياسية لإتمام فرش المستشفى بالآلات الصحية والطبية اللازمة والمتطورة وانهاء كافة المشكلات التى كانت تعوق التشغيل ومن أهمها معالجة تسريب المياه والسقف وغرف الكهرباء وأخيرا توفير حصة أكسجين دائمة للمستشفى.

وأكد محافظ القليوبية على بداية التشغيل التجريبي غدا الخميس لاستقبال مرضى ومصابى كورونا وتخصيص غرف عزل لهم، مشيرا عن المستشفى ستكون مركزا كبيرا لتلقى لقاح كورونا لخدمة مرضى مرضى المحافظة والمحافظات المجاورة.

ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات والزجاج والأسطح والتطهير والتعقيم المستمر وحسن معاملة واستقبال جموع المرضى وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم

كان محافظ القليوبية قد شهد أمس الثلاثاء ضخ الأوكسجين مشيرا أن تنك أكسجين المستشفى سعة 10000 لتر لإستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إعتبارا من يوم الخميس المقبل.

كما أن المستشفى يقدم خدمة طبية متقدمة لنحو 200 ألف نسمة تخدم مدينة كفر شكر والمدن والمحافظات المجاورة حيث أنها تعد من ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لاحلال وتجديد عدد 31 مستشفي على مستوى الجمهورية ويوجد بمحافظة القليوبية خمسة مستشفيات يتم العمل على انشاءها واحلالها وتجديدها ضمن المبادرة بتكلفة تصل الى 1.091 مليار جنيه والتى تشمل مستشفيات قها المركزى والخانكة المركزى والقناطر الخيرية المركزى وطوخ المركزى.

وتبلغ تكلفة إنشاء المستشفى حوالى 300 مليون جنيه ومقامة على مساحة كلية تصل إلى 24 ألف م2 وتبلغ مساحة المباني نحو 13 ألف م2 من إجمالي المساحة الكلية، اذ تحتوى على مختلف التخصصات والتى تشمل الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة- عظام- عيون- مسالك- أسنان- أوعية دموية- مخ وأعصاب)، بالإضافة إلى تخصصات النساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، وجراحة المسالك، واﻷمراض الجلدية، والأنف واﻷذن، والأطفال المبتسرين، والرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي، من خلال ما يتوافر بالمستشفى من أسرة يصل عددها إلى 68 أسرة، بالإضافة إلى 14 سرير رعاية و28 سرير طوارئ، و4 غرف عمليات، و42 سرير كلى مجهزا بماكينات الغسيل الكلوي، و28 حضانة للأطفال المبتسرين.

وفى لمسة إنسانية وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الشكر والتقدير على روح المرحوم الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة السابق الذى وافته المنية الشهر الحالى متأثرا بفيروس كورونا موجها الشكر والتقدير أيضا للدكتور هالة زايد على دعمهما طوال الفترة الماضية فى تجهيز وفرش وتوفير الآلات الصحية والطبية اللازمة والتعاون فى إنهاء كافة مشكلات تشغيل المستشفى لتخرج للنور لعلاج المرضى.

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