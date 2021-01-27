ندى موسى بـ3 وجوه في رمضان 2021

تعيش الفنانة ندى موسى حالة من النشاط الفني خلال شهر رمضان المقبل، باشتراكها في أكثر من عمل فني، حيث تظهر بشخصيات مختلفة في 3 مسلسلات.وتشارك ندى كوسى في بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" مع الفنان أحمد عز التي أوشكت على الانتهاء منه، بينما بدأت مؤخرا في تصوير أول مشاهدها في مسلسل "بين السما والأرض" للفنان هاني سلامة، وانضمت رسميا لصناع مسلسل "بنت السلطان" خلال الفترة الماضية مع الفنانة روجينا.يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى موسى، مسلسل "شبر مية"، الذي شارك في بطولته نجلاء بدر، أحمد السعدني، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد علي رزق، إيناس كامل، حنان سليمان، سامي مغاوري، ومحمد جمعة، ومن تأليف شريف بدرالدين، وإخراج طارق رفعت.