توزيع 48 وحدة إسكان إدارى بمنطقة بريزى بسيوة

كلف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، العميد عصام عبدالغني، رئيس مدينة سيوة، بتوزيع 48 وحدة إسكان إداري بمنطقة بريزي، وذلك في إطار الإسراع بتوفير السكن الملائم للتشجيع على استقرار العاملين بالجهاز الإداري بالدولة بواحة سيوة، والعمل على التوسع في هذا النوع من السكن وبناء عمارات جديدة قريبا.جاء ذلك بحضور صلاح أبوالدهب، مدير عام إدارة صندوق الإسكان بمطروح، ومحمد بكر، نائب رئيس مركز ومدينة سيوة، وأحمد علي، سكرتير مركز ومدينة سيوة.وأكد رئيس مركز ومدينة سيوة أنه تم بناء 4 عمارات سكنية بمنطقة بريزي بمدينة سيوة بإجمالي 48 وحدة سكنية مع توفير كل خدمات البنية التحتية في إطار العمل على سرعة توفير السكن الملائم لتشجيع القادمين لسيوة للعمل بها.وأعرب العاملون بالجهاز الإداري الحاصلون على الوحدات السكنية عن سعادتهم، مقدمين الشكر إلى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على حرصه على الإسراع في استقرارهم الوظيفي وتوفير السكن الملائم لهم.