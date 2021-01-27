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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون: ما زلنا فى مرحلة الخطر فى بريطانيا بسبب كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:12 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا ما زالت في مرحلة الخطر بسبب كورونا ولا نعرف موعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.

وكان كبير المسئولين الطبيين في بريطانيا، كريس ويتي، الأربعاء، قد قال إن بلاده ستشهد ارتفاعًا في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وذكر خلال مؤتمر صحفي، أن الوباء سيحصد المزيد من الأرواح فى بريطانيا، خلال الأسابيع المقبلة، ريثما يعطي اللقاح مفعوله، مضيفًا «أعتقد أنه علينا أن نكون واقعيين، لأن هذا سيحدث»، في إشارة إلى ارتفاع الوفيات.

ورفض المسئول الطبي أن يرجح عدد الوفيات المرتقبة، قائلاً إن هذا التقدير لن يكون مفيدًا لأحد، وأكد ضرورة القيام بأي شىء ممكن لتفادي هذا الأمر.

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