جنوب إفريقيا لا تستبعد فرض ضرائب لتمويل شراء اللقاحات

قال مسؤول في جنوب أفريقيا، بأن بلاده تدرس عدة خيارات لتمويل شراء اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، من بينها زيادة الضرائب أو التوسع في الاقتراض.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المسؤول بوزارة الخزانة دوندو موجاجان، القول "إن من بين الخيارات التي يتم دراستها زيادة الضرائب والتوسع في الاقتراض وإعادة ترتيب أولويات الميزانية الحالية، واستخدام النقد المتاح في الحسابات المصرفية الحكومية بموجب قانون إدارة المالية العامة، واستدرك قائل لا نقول إننا سنزيد الضرائب، كل ما نقوله إن هذا خيار".ولفت إلى أن الوضع المالي تضرر من جراء الجائحة، وأن البلاد تبحث عن الخيار "الأقل إيلاما" لتمويل اللقاح.وترى وزارة الخزانة أن تكلفة توفير اللقاحات لـ 40 مليون شخص قد تتراوح بين 20 مليارا إلى 24 مليار راند، إلا أنها لم توفر بعد هذه الميزانية حيث لا تزال تراجع التكاليف.كما أن من الخيارات القائمة أن تتحمل شركات التأمين الصحي تكلفة توفير اللقاحات للعملاء وغير العملاء.