تطهير وسياحة وتغير مناخي.. تفاصيل بيان وزيرة البيئة أمام مجلس النواب

أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن سعادتها بالوقوف في قاعة مجلس النواب العريقة وأمام الجمع البرلماني المتميز الذي جاء نتجة لانتخابات حرة جسدت إرادة الشعب في اختيار ممثليه، استكمالًا لمنظومة البرلمان المصري بغرفتيه وإعمالًا للاستحقاق الدستوري ووفاءً بالعهد الذي قطعه الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يتحول الحلم في استكمال المسار الديمقراطي إلى حقيقة على أرض الواقع على النحو الذي يحقق آمال الشعب وطموحاته في التنمية والتقدم.وأضافت فؤاد، خلال كلمتها بمجلس النواب اليوم، أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال الارتباط العضوي والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الوفاء بالقسم الذي تعاهدنا عليه جميعًا بإحترام الدستور والقانون وأن نرعى مصالح الشعب رعاية كاملة.وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد فى افتتاحية كلمتها التى قدمت من خلالها عرضا للجهود التي قامت الوزارة بها للحفاظ على البيئة وتحسين جودة ونوعية الحياة للمواطن المصري، إن هذا العام شهد تقدمًا لوزارة البيئة فى تخطى كل المؤشرات المتفق عليها لتحسين جودة الهواء ونوعية المياه حيث إستهدفت الحكومة في برنامجها لتحسين نوعية الهواء تحقيق نسبة 5% خفض في أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة في الهواء في محافظات القاهرة الكبرى والدلتا وقد تجاوزنا المستهدف بتحقيق بنسبة خفض للتلوث قدرها 24% أي حوالي 5 أضعاف النسبة المستهدفة، وقد تحقق ذلك نتيجة تنفيذ الوزارة للخطط والسياسات التي إستهدفت تحسين نوعية الهواء بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية الشريكة معنا في تنفيذ ذلك.وأضافت فؤاد، أن الوزارة تخطت العدد المستهدف في برنامج الحكومة ووصلنا إلى 108 محطات رصد لملوثات الهواء من أصل 107 مستهدفة في 23 محافظة ضمن الشبكة القومية لمحطات رصد نوعية الهواء المحيط، كما تم ربط عدد 352 مدخنة في 76 منشأة صناعية ومحطة كهرباء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية من أصل 277 مدخنة، ولأول مرة يتم ربط محطات الكهرباء.وتابعت وزيرة البيئة، أن الحكومة استهدفت في برنامجها بحلول شهر ديسمبر 2020 إقامة 36 محطة وقد تم تنفيذ 35 محطة ضمن محطات الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية في 10 محافظات هي القاهرة الكبرى، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الاسماعيلية، الاسكندرية، البحر الأحمر، والبحيرة، وبقية المحافظات هي المستهدفة في الفترة المقبلة.وأشارت إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ فحص عوادم ما يزيد عن 110 ألاف مركبة على الطرق، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس نقل جماعي حديثة يقوم بتشغيلها القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تربط مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحطة مترو الأنفاق بمحافظة الجيزة، كما تم ولأول مرة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الدراجات التشاركية بمحافظة الفيوم وهي تجربة تستخدم في عديد من دول العالم لتنويع وسائل التنقل الصديق للبيئة من خلال إنشاء 6 محطات لمشاركة الدراجات داخل جامعة الفيوم ومدينة الطالبات لخدمة طلاب وطالبات الجامعة ويدار بالكامل من خلال شركة شباب ناشئة.وفي إطار العمل على تحسين نوعية المياه، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه تم استكمال شبكة الرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بنهر النيل والبحيرات والتي بلغت 22 محطة منها 18 محطة على إمتداد نهر النيل من القاهرة حتى أسوان بالإضافة إلى 4 محطات ببحيرة مريوط، فضلًا عن تنفيذ برامج الرصد الدوري لنوعية المياة بالبحر الأحمر والبحر المتوسط وكذا بالبحيرات المصرية وذلك بنسبة 100% من المستهدف.وأضافت فؤاد، أنه تنفيذا للتكليف الرئاسي بإعادة تأهيل البحيرات المصرية، فقد تم خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة بمقدار 91 طن في كل عام، من خلال تقديم 25 مليون جنيه لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي اللازمة لعدد ثلاث منشآت صناعية (شركة مصر للزيوت والصابون، شركة قهـا للأغذية المحفوظـة، شركة الدقهلية للغزل والنسيج)، وذلك بمحافظات الشرقية، والدقهلية.وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم ولأول مرة منذ 10 سنوات الموافقة على خطط التوافق البيئي لشركات البترول بمنطقة خليج السويس (بإجمالي 12 موقع لعدد 9 شركات)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي لشركتين ووقف الصرف نهائيًا علي البيئة البحرية، وجاري تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد (7) شركات أخرى، والتي ستنتهي بنهاية عام 2021.وأشارت فؤاد إلأى أن الوزارة شنت (5) حملات موسعة للمراقبة البيئية على المنشآت ذات الصرف المباشر أو غير المباشر على كل من نهر النيل، البحيرات الشمالية، مصرف بحر البقر، خليج السويس، خليج أبوقير بإجمالي (247) منشأة صناعية، بالإضافة إلى (256) محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي تمت مراقبتها جميعًا من الناحية البيئية، فضلا عن أن الوزارة سارعت فى الاستجابة والتصدي لـ(93) بلاغا عن حوادث التلوث البحري، من خلال غرفة العمليات المركزية وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.وأكدت أن البنية التشريعية لمنظومة المخلفات شهدت نقلة نوعية، حيث تم العمل جاهدا على إعداد أول قانون في مصر للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها مشيدة بدور مجلس النواب الموقر بلجانه النوعية للخروج بالقانون بشكل متكامل والذي جاء بعد إنتظار دام أكثر من 54 عامًا منذ آخر قانون صدر يتناول موضوع "النظافة"، وجاري الآن العمل على الإنتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون والتي من المقرر صدورها خلال الأشهر القليلة القادمة بعد مشاركتها مع الوزارات والجهات المعنية.وأضافت فؤاد أنه تم إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات ونماذج العقود والدراسات البيئية اللازمة لتنفيذ وتشغيل البنية التحتية للمنظومة وذلك لإستخدامها من قبل المحافظات فيما يخص إشراك القطاع الخاص، كما أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد قيمة تعريفة الكهرباء المتولدة من المخلفات كحافز إستثماري للقطاع الخاص، وتم البدء في إجراءات تأهيل الشركات لتحويل المخلفات إلى طاقة حيث تم اختيار (8) شركات مصرية موزعة على (8) محافظات لبدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بقوة لبناء قاعدة وطنية لهذا النوع من الصناعة.كما قامت الوزارة بدمج القطاع غير الرسمي وتسجيل العمالة غير المنتظمة للعاملين في مجال جمع وإعادة تدوير المخلفات بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي- حيث تم حتى الآن تسجيل (2000) فرد على مستوى الجمهورية خلال شهرين، كما تم الاتفاق مع كلًا من وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة القوى العاملة على مسمى المهنة لهؤلاء العاملين في بطاقة الرقم القومي ومنحهم غطاء تأميني مناسب.وتابعت وزيرة البيئة، أن الوزارة قامت بمتابعة تنفيذ مكون البنية التحتية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، حيث تم مراجعة واعتماد التصميمات الفنية والهندسية للمنظومة لمكونات البنية التحتية بالمرحلة الأولى من محطات وسيطة وخلايا دفن صحي ومصانع لتدوير المخلفات والتي تقوم بتنفيذها وزارة التنمية المحلية وزارة الدولة للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، كما قامت الوزارة بتنفيذ بعض المشروعات على الأرض كنماذج تجريبية دعمًا إضافيًا لأعمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات حيث تم دعم محافظات (كفر الشيخ- الغربية0-قنا- أسيوط) بـ190 معدة متنوعة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل للمخلفات البلدية الصلبة، وتحويل المقلب العشوائي بمنيا القمح والقطاويبمحافظتي الشرقية والقليوبية إلى محطتين وسيطتين ثابتتين بعد أعمال رفع التراكمات بالإضافة إلى 7 محطات وسيطة متحركة بمحافظات بني سويف، القليوبية، المنيا، دمياط، وتوفير معدات التشغيل للمحطة الوسيطة بكرداسة بمحافظة الجيزة، وجاري إنشاء 9 محطات وسيطة وتوريد معدات التشغيل بمحافظات بني سويف، أسيوط، قنا، الغربية، الجيزة.وأضافت فؤاد، أنه تم استكمال رفع كفاءة 5 مصانع لتدوير المخلفات بمحافظات كفر الشيخ، والغربية، وقنا، والمساهمة في إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، كما تم الانتهاء من الدراسات وبدء العمل على الإغلاق الآمن لمدفن الوفاء والأمل للمخلفات بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى متابعة عمليات تأهيل وإغلاق مقلب السلام بمحافظة القاهرة والتي يتم تنفيذها من وزارة الإسكان.وفى مجال معالجة وتدوير المخلفات الخطرة، قالت الدكتورة ياسيمن فؤاد، إن الوزارة قامت بتوريد وتركيب محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية تعمل بتكنولوجيا الفرم والتعقيم بمحافظة الغربية، كما تم التخلص الآمن من حوالي 7 الآف طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص بالتنسيق مع شركات تشغيل المحمول، كما تم الانتهاء من إصدار التراخيص وتقنين أوضاع لعدد 7مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية، وإصدار الموافقات البيئة لـ 5 مصانع أخرى وجاري استكمال إجراءات استصدار التراخيص لهم.وتابعت أنه تم الانتهاء من إجراءات حصر وتغليف لكافة شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية للتخلص الآمن من (672) طن من هذه الشاشات، وجاري معالجة ما يزيد عن ألف طن من زيوت المحركات الملوثة بالمواد الخطرة على مستوى الجمهورية، كما تم التخلص من كمية (786) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة، وجاري التخلص من حوالي (200) طن أخرى من هذه المبيدات الخطرة ببعض المخازن الأخرى التابعة لوزارة الزراعة والموجودة منذ 30 عام.وفى مجال معالجة وتدوير المخلفات الزراعية أشارت وزيرة البيئة أنه تم استكمال مشروعات إنشاء وحدات البيوجاز المنزلي لإنتاج السماد والغاز للريف المصري بالمحافظات المختلفة ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم إنشاء عدد 1680 وحدة إلى الآن، وتم إعتماد هذا المشروع من فخامة السيد رئيس الجمهورية كبرنامج قومي في 18 محافظة من محافظات الدلتا والصعيد وذلك في إطار تطوير القرى المصرية، مشيرة أنه سوف يتم تطبيقه على مستوى القرى تماشيًا مع التكليف الرئاسي بتطوير 1500 قرية مصرية، وقد تم بالفعل إنشاء عدد 26 شركة من شركات الشباب الناشئة في محافظات المنوفية والمنيا والأقصر والفيوم.وتابعت فؤاد أنه تم إعتماد منهجية للحد من حرق المخلفات الزراعية، حيث وصلت نسبة قش الأرز الذي تم جمعه وكبسه خلال عام 2020 إلى (99%) من إجمالي قش الأرز المتولد، حيث تم فتح عدد (700) موقع تحت إدارة المنظومة مما ترتب عليه من توفير ما يزيد على 25 ألف فرصة عمل مؤقتة (خلال فترة عمل المنظومة)، كما نتج عن إدارة المنظومة تجنب إنبعاثات ما يقارب 25 ألف طن من ملوثات الهواء كانت لتشكل ما يعرف بالسحابة السوداء كما كان في الماضي وبالتالي تم القضاء على ظاهرة السحابة السوداء نهائيًا.وأشارت وزيرة البيئة أنه تم دعم محافظة الوادي الجديد بـ5 جرارات زراعية و14 مفرمة للمخلفات الزراعية، للمساهمة في منظومة تدوير جريد النخل، كما تم دعم محافظات الصعيد (أسوان، قنا، المنيا) بـ127 مفرمة للعمل ضمن منظومة تدوير سفير القصب، بالإضافة إلى دعم محافظات الدلتا بـ76 مفرمة للعمل ضمن منظومة تدوير المخلفات الزراعية بمحافظات (الشرقية، المنصورة، الغربية، البحيرة).وأكدت فؤاد على أن الوزارة قامت بتطوير 215 من مكامير الفحم النباتي المستهدفة وجاري العمل على ما تبقى، كما تم تنفيذ مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بالكامل لشركة أبوقير للأسمدة بهدف خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على البحر المتوسط بما يزيد عن 4 الاف طن عام، بتكلفة إجمالية قدرها (25) مليون دولار، وقد تم الانتهاء من التركيبات وجاري التشغيل التجريبي، كما تم استكمال مشروعات التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، حيث بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها (28) مشروعا فرعيا لـ26 منشآة صناعية بمساهمة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تبلغ قيمتها 120مليون يورو تقريبًا.وأعلنت وزيرة البيئة خلال كلمتها أن الوزاة تجاوزت المستهدف من عدد برامج زيادة الوعي البيئي المنفذة حيث وصلنا إلى عدد 2000 برنامج تدريبي، كما وصلنا إلى ما يزيد عن 500 برنامج لرفع الوعى البيئي.وفيما يخص ملف التغيرات المناخية، أشارت فؤاد أنه تم إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية والبدء في إعداد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية لضمان إستدامة إستثمارات الدولة من آثار تغير المناخ، كما ترأست مصر على الصعيد الدولي مع المملكة المتحدة تحالف "المرونة والتكيف"، ونجح التحالف في الخروج ببعض المبادرات أخصها انضمام 120 دولة وكذلك 86 منظمة، ونواصل دفع أهمية موضوعات التكيف وخاصة للقارة الأفريقية، كما تم تعبئة الموارد المالية من شركاء التنمية بمبلغ 227مليون دولار، و15.5مليون يورو لتنفيذ مشروعات البيئة المختلفة.وأضافت فؤاد أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار معايير الاستدامة البيئية لدمجها في الخطة الاستثمارية للحكومة بهدف الوصول إلى نسبة 50% من المشروعات الخضراء خلال ثلاث سنوات.وأشارت فؤاد إلى الوزارة قامت بإطلاق حملة لنشر الوعي البيئي"اتحضر للأخضر" تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، وتهدف الحملة إلى رفع الوعي لدى فئات المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، إضافة إلى إطلاق الحملة الترويجية الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات.وأضافت وزيرة البيئة خلال كلمتها أن الوزارة قامت بإجراء التفتيش البيئي الشامل على ما يزيد على (12000) منشأة مختلفة على مستوى المحافظات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تلقت الوزارة شكاوى للمواطنين بلغت 2800 شكوى من مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم ازالة اسبابها بنسبة (100%).وفى مجال سياحة المحميات الطبيعية، أشارت فؤاد إلى تنفيذ 10 مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية بمحميات جنوب سيناء ووادي الريان، وتطوير 16 ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان، بما يوفر 90 فرصة عمل مباشرة، كما تم بناء 2 خيمة تقليدية كمنافذ بيع للسيدات بمحمية وادي الجمال بما يوفر 345)فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والانتهاء من إنشاء سدين بمحمية وادي دجلة لمواجهة مخاطر السيول، كم تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطهير الألغام والحماية من مخاطر السيول بمحمية نبق، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية بمحمية سالوجا وغزال، كما تم تطوير مركز لمشاهدة الطيور بمحطات الأكسدة بشرم الشيخ، وإنشاء مركز للتميز البيئي بجبل الزيت، كما تم أيضًا تجهيز مواقع الغوص بشرم الشيخ ورأس محمد بـ80 شمندورة ربط لليخوت السياحية بغرض الحفاظ على الشعاب المرجانية وتنظيمًا للأنشطة البحرية السياحية.وأضافت فؤاد، أيضا، أنه بلغ عدد زوار المحميات خلال الفترة من يونيو2018 وحتى ديسمبر 2020 ما يقارب (1.1 مليون) زائر منهم حوالي (350 ألف) زائر مصري، وحوالي (750 ألف) زائر أجنبي، وقد حققت ايرادات المحميات تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية وصولًا إلى تحقيق ما يزيد على47 مليون جنيه خلال العام المالي 20192020، بنسبة زيادة قدرها (124%) مقارنة بعام 20172018، كما تم إدخال العلامة البيئية الأولى عالميًا في قطاع الغوص.وأشارت وزيرة البيئة إلى فوز مشروع صون الطيورالحوامة المهاجرة التابع للوزارة بجائزة الطاقة العالمية كمثال نموذجي للمشروعات الرائدة والمستدامة والتي تحقق أهداف ملموسة لحماية الطيورالمهاجرة، كما أشاد تقرير تقييم الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لعام 2020 بموقع وادى الحيتان كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي في مصر.وأعلنت وزيرة البيئة عن أهم الخطط والمشروعات المستقبلية للوزارة منها تنفيذ مشروع اداره تلوث الهواء وتغيرالمناخ بالقاهرة الكبرى والتوسع في شبكات وبرامج رصد ملوثات الهواء، واستكمال برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، إضافة إلى الانتهاء من الصرف المخالف للمنشأت البتروليه على خليج السويس بنهاية 2021، واستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة وطرحها للتشغيل من خلال القطاع الخاص، والعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، إضافة إلى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمحميات وتنفيذ نماذج لاستثمار القطاع الخاص في المحميات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.