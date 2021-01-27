كيف جذبت مصر الاستثمارات الأجنبية لمشروعاتها القومية؟

العاصمة الادارية الجديدة

مشروع بنان للطاقة

المتحف الكبير

في السنوات القليلة الماضية أصبحت مصر قِبلة المستثمرين الأجانب، بالتزامن مع المشروعات القومية الضخمة التي نفذتها، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن حجم المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مصر أصبح يمثل فرصة كبيرة وسوقًا واعدًا لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات التنموية، والتي تتم بالتكامل بين كافة أجهزة الدولة ككيان واحد بدءًا من مراحل الاتفاق والتعاقد وصولًا إلى الخطوات التنفيذية.«الدستور» يستعرض القصة الكاملة لجذب لمشروعات القومية الكبرى للاستثمارات الأجنبية.تعد العاصمة الإدارية الجديدة من أكبر المشروعات القومية التي تنفذها مصر خلال السنوات الماضية وأصبح مصدر لجذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة، وبلغ حجم الاستثمارات في العاصمة الإدارية منذ انطلاق المشروع نحو 250 مليار جنيه حتى الآن، أي ما يعادل 15 مليار دولار.وتستثمر الصين في بناء منطقة المال والأعمال والبرج الأيقوني أكبر بناء في افريقيا، كما تستثمر فرنسا لتنفيذ أكبر مول ترفيهي وسياحي في العاصمة الإدارية الجديدة، بدراسة واستشارات فرنسية، والذي سيتم ربطه بمول باريس الذي تمتلكه أحدى الشركات الاستثمارية أيضًا، بحجم استثمارات 2 مليار جنيه.بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الطاقة المتجددة نحو 33 مليار جنيه بقدرات نحو 1500 ميجاوات تتركز فى مدينة بنبان بمحافظة أسوان.وعملت 39 شركة متخصصة في إنتاج الطاقة (منهم 10 شركات عالمية وعربية و29 شركة مصرية) بواسطة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على تنفيذ المشروع، من إجمالى 200 شركة تقدمت لتنفيذه والذى يضم 40 محطة شمسية، وتبلغ إستثمارته ما بين 2 إلى 3 مليار دولار.ومع تزايد المشروعات، ارتفع أعداد هؤلاء العاملين والفنيين والمهندسين الأجانب، حتى وصلت، وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى ٢٠١٨، إلى ما يقرب من ١٥ ألفًا من عشرات الجنسيات العربية والأجنبية يعملون فى مختلف التخصصات والقطاعات الاستثمارية، بنسبة ارتفاع بلغت ٩.٧٪ عن ٢٠١٧.وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الاستثمارت الأجنبية المباشرة في مصر سجلت 118.8 مليار دولار خلال 10 سنوات؛ حيث بلغت 11 مليار دولار خلال العام المالي 20092010 مقابل 9.6 مليار دولار خلال عام 2010 2011.جذب المتحف الكبير الذي قاربت مصر على الانتهاء من عمليات نقل الآثار له بعد اكتمال عمليات الانشاء، العديد من الاستثمارات الأجنبية ليس فقط أثناء عملية الانشاء ولكن أيضًا للاستثمارات في عملية تشغيله، وبناء التليفريك، واستقرت الشركة المسئولة عن المتحف على اختيارتحالفين لإدارة وتشغيل خدمات المتحف وهما تحالف (إماراتي إيطالي مصري)، وتحالف (مصري إماراتي أمريكي).أبدت 3 شركات أجنبية منها شركتان فرنسيتان وأخرى نمساوية رغبتها فى التقدم بعروض لتنفيذ مشروع “التلفريك” يربط بين المتحف المصرى الكبير ومنطقة الأهرامات الآثرية، ضمن خطة تطوير المنطقة سياحيا.بتتبع الأرقام والاحصائيات الرسمية، هناك ارتفاع مستمر لحجم الاستثمارات الأجنبية في السنوات الخمس الماضية التي نفذت فيها الحكومة العديد من المشروعات القومية الكبرى، فبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر في 2015- 2016، 12.5 مليار دولار، وسجلت 13.4 مليار دولار عام 20162017 بنسبة ارتفاع قدرها 6.7 % عن عام 20152016 وظلت ترتفع حتى وصلت في في عام 20182019 لتسجل 13.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 3.7 % عن العام الذي سبقه.