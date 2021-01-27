وفاة زوجة الفنان ياسر فرج بكورونا

توفيت زوجة الفنان ياسر فرج، منذ قليل، إثر إصابتها بفيروس كورونا ونقلها منذ 10 أيام إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات العزل بعد تدهور صحتها.وأعلن ياسر فرج إقامة صلاة الجنازة عقب صلاة عصر اليوم الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة، قبل دفنها بمقابر الأسرة.ونشر ياسر فرج، صورة للعناية المركزة التي كانت ترقد فيها زوجته بين الحياة والموت، معلقًا عليها خلال الساعات الماضية عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: طول عمري وأنا بخاف من الباب ده، كل ما أروح أزور حد مريض وأعدي بالصدفة من قدام الباب ده- يقصد العناية المركزة- بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة.وتابع: كان بينتابني إحساس بالحزن الشديد والرعب من إني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي، النهاردة كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وأم أولادي للعناية المركزة.واستطرد ياسر فرج بقوله: «عمري ما كنت أتخيل إني هقف الوقفة دي علشانك إنتي يا ميادة، ومفيش حاجة كبيرة على ربنا، وإن شاء الله يخرجك ويخرجنا منها على خير».