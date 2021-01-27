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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس 3 تلميذات متهمات بتسميم زميلاتهن المتفوقات بالإسكندرية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:43 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس 3 تلميذات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهمن بالقتل العمد لزميلتهن بعد دس السم في قطعة الجاتوه بدافع الغيرة للتخلص من المجني عليهن قبل الامتحانات بسبب تفوقهن الدراسي، وسؤال المصابات عن الواقعة، وعرض تقرير الطب الشرعي على النيابة.

كانت قد ورد بلاغ الي مأمور قسم شرطة العامرية ثان، بتاريخ 23 يناير 2020 يفيد بتسمم 3 تلميذات بمدرسة أبوبكر الصديق بدائرة القسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى، وتبين من الفحص عقب انتهاء اليوم الدراسي وأثناء استقلال 8 فتيات مركبة "تروسيكل" للعودة إلى قريتهم تناول 6 منهن وجبة الجاتوه وأصيب 3 تلميذات منهن على الفور بحالة إعياء شديدة وتم نقلهن إلى المستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج.

وكشفت التحقيقات أنه بتاريخ 3 فبراير 2020 تلقى قسم الشرطة إخطارًا من المستشفى بوفاة التلميذة إسراء كمال عوض، تلميذة بالمرحلة الاعدادية، متأثرة بحالة التسمم وإصابة أخرى بفشل كلوي ونجاة الثالثة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أمرت بتشريح جثة المتوفية وسؤال المصابات وزميلاتهن عن الواقعة فأيدوا التحريات.

وقررت نيابة غرب الكلية بالإسكندرية، سرعة طلب إجراء تحريات المباحث حول الواقعة لبيان إن كان هناك شبهة جنائية من عدمه حول الحادث، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث تحت اشراف اللواء محمد عبد الوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء محمد الجمسي رئيس مباحث الإسكندرية، والعميد رمضان عبد الرحمن وكيل مباحث غرب.

وتم إعادة مناقشة المصابتين وباقي التلميذات الذين كانوا يستقلون "التروسيكل" أثناء العودة إلى المنزل، وإجراء تحريات موسعة حول علاقة الفتيات ببعضهن، حيث تبين وجود تنافس وغيرة بين ثلاثة من البنات الناجيات من ناحية وبين المتوفية، وإحدى المصابات من ناحية أخرى بسبب تفوقهن الدراسي.

وبسؤال إحدى التلميذات التي كانت مصابة ونجت من الحادث وتدعى "شيماء.م"، قررت أنها واثنين من زميلاتها كن يشعرن بالغيرة من عدة فتيات بالمدرسة بسبب تفوقهن، فقررن تعطيلهن عن دخول الامتحان، حتى لا يكون بالقرية متفوقات غيرهن.

أكدت التحقيقات أنها اتفقت مع اثنتين من زميلاتها هما "دنيا. س"، و"نادية. ن"، طالبان في نفس المرحله، على دس السم للفتيات المتفوقات، وقبل الحادث بيوم توجهت إلى أحد المحلات بقرية مصطفى كامل في العامرية، وطلبت من صاحبة المحل احضار 8 قطع جاتوه وكيس من مادة "لانك" شديدة السمية، واخفت المادة داخل 3 قطع من الجاتوه وعلمتها وتركت القطع الباقية حتى لا يتم اكتشافها وفور ركوب التروسيكل أخرجتها وعزمت على زميلاتها بالقطع الخالية من السم وأعطت الأخريات القطع التي علمتها ما أدى إلى إصابتهن بالتسمم، واثناء تواجد القطع المسممة اخطلط السم بقطعة المتهم مما ادي الي تواجد كمية قليله من السم مما ادي الي إصابتها بالتسمم وتم علاجها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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