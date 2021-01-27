وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

نظمت مكتبة المنصورة العامة بمحافظة الدقهلية ندوة احتفالا بعيد الشرطة 69 تحت عنوان "الشرطة المصرية درع الأمن والأمان"، بحضور جيهان عبد الحافظ مدير عام المكتبة، العقيد الدكتور حاتم طه وكيل الإدارة للمرور بالدقهلية ممثلا عن الجهاز الشرطي المصري.وأكدت جيهان عبدالحافظ مدير المكتبة على أهمبة الدور الذي يقدمه رجال الشرطة ورسالتها في حفظ أرواح المواطنين.ومن جهته أوضح العقيد دكتور حاتم طه وكيل إدارة مرور الدقهلية، أن الأمن هو النواة الحقيقية التي يحيا بها الإنسان منذ نشأة الخليقة وإلى قيام الساعة، مشيرا إلى نجد أن الجهاز الأمني بدأ من القيادة العامة للجهاز وانتهاء بأصغر رتبة تحرص على أن تبذل نفسها فداء لحماية مصرنا الحبيبة.وأضاف وكيل إدارة المرور أنه يجب على الشباب أن يعلموا أن أجدادهم دافعوا عن الوطن منذ حوالى 69 عاما، حيث قدم الجهاز الأمنى المصرى أحد أعظم صور الفداء وذلك في 25 يناير 1952، عندما رفض الأبطال تسليم أسلحتهم وتسليم مبنى قسم الإسماعيلية.