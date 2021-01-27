إخماد حريق في شقة سكنية بأكتوبر دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية دون وقوع أى إصابات، بمدينة 6 أكتوبر.تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.