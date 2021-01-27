مجلس جامعة أسوان يبحث الاستعدادات للامتحانات (صور)

انعقد اليوم الأربعاء، مجلس جامعة أسوان رقم 102 برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس الجامعة، وبحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي محمد علي، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة.ناقش مجلس جامعة أسوان اليوم، الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث شملت فعاليات المجلس مناقشة خطة جامعة أسوان للاستعدادات لأعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول من توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعى لمسافة متر ونصف المتر بين كل طالب، مع ارتداء الكمامات الطبية بمختلف الكليات ومع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بجامعة أسوان، والعمل على تسخير كل إمكانيات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات والعمل على إنجاح امتحانات الفصل الدراسى الأول فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، ووافق المجلس على تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى وظائف مدرس وأستاذ مساعد ومنح درجات علمية.وعلي هامش انعقاد المجلس قدم الطالب إسلام يوسف، رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة، درع الاتحاد لدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، تقديرًا لجهوده المثمرة للارتقاء بالجامعة ودعمه للأنشطة الطلابية خلال فترة السابقة وفي ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.