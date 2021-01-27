احتفالا بعودة الكنائس.. فريق كلمة الله يطلق «ميدلي كنيستي» (فيديو)

أطلق فريق كلمة الله، الملحق بكنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس للرهبان الأقباط الأرثوذكس بحلوان، إصداره الأول والذي جاء في صيغة الفيديو كليب، تحت شعار "ميدلي كنيستي"، احتفالًا بقرار عودة فتح الكنائس مجددًا، والذي أصدره المجمع المقدس، أمس الثلاثاء.وجاء الميدلي مزجًا بين ثلاث ترانيم من التراث الكنسي، هم "كنيستي كنيستي" وهي إحدى أشهر ترانيم الأطفال، وترنيمة "كنيستي القبطية" وهي من كلمات وألحان الأرشذياكون القديس حبيب جرجس، إضافة لترنيمة "كنيستي أرجو لكي" والتي تتميز بالطابع الشرقي.قال الفريق إن العمل الفني مهدى إلى كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس للرهبان الأقباط الأرثوذكس وبحلوان، في احتفالاتها بمرور 25 عامًا على تأسيسها، وإلى روح الخادمة والمرنمة سارة سامح.العمل الفني الأحدث يأتي ضمن الإصدار الأول للفريق وهو "ألبوم ترانيم مخلقتكش"، ويخضع الفريق لقيادة المرنمتين نانسي جرجس ورفقة سمير، وإشراف روحي ورعوي لآباء الكنيسة وهم القس كاراس عبد الله، والقس يوحنا جابر، والقس أرسانيوس جابر، والقس متاؤس عياد، والقس نوفير سمير، والقس أبانوب ميلاد.وشارك بالأداء الصوتي من الفريق القس أرسانيوس جابر، رفقة سمير، عادل فايز، عماد عادل، مارينا سمير، مريم سمير، مينا جرجس، نانسي جرجس، بينما شارك بالأداء التمثيلي الأطفال أرساني مينا، افرايم جرجس، بولا روماني، بيتر روماني، بيشوي القس أرسانيوس، بيير ريمون، تيرنتي نادر، روبن ريمون، فيلوباتير القس أرسانيوس، يوأنا مينا، يوساب جورج، يوساب عماد، يوليانة جورج.تولى الإداريات والماليات مايكل سمير وبيشوي وديع، ونظم الديكورات والإضاءة نادر فوزي ورمزي ناصر، وقام بالخدمات الإدارية مينا إسحق ومينا خليل، فوتوغرافيا برسوم ميلاد، سوشيال ميديا مارينا ناصر، كوافير ماجد انور.وجاء الإنتاج لكنيسة القديس العظيم الأنبا انطونيوس للأقباط الأرثوذكس بحلوان، مساعدين مخرج هيلانة فارس واوليفيا فايق، وجاء الفيديو كليب نت تصوير ومونتاج وإخراج مارتينا حسني.