تجديد حبس حنين حسام 45 يومًا في «الاتجار بالبشر»

قبلت محكمة الجنايات بمحكمة عابدين، اليوم الأربعاء، استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل المتهمة حنين حسام، الشهيرة بفتاة «تيك توك»، وتجديد حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بالاتجار في البشر.وكانت نيابة شرق القاهرة قد استدعت حنين حسام ومودة الأدهم من محبسهما، وتمت مواجهتهما بتهمة الاتجار بالبشر، حيث حرضتا من خلال تطبيق «تيك توك» على أفعال وممارسات غير أخلاقية وذلك بمقابل مادي.