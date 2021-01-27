مركز معلومات شبكات مرافق الدقهلية يحصل على شهادة الأيزو

حصل مركز معلومات شبكات مرافق الدقهلية على شهادة الأيزو 9001، وأشاد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالمستوى المتميز الذى ظهر به المركز وما تضمنه من أقسام وتخصصات مختلفة متطورة تعمل بأعلى معايير الجوده العالمية بما يؤهلها للوصول إلى درجة الريادة فى مجال البنية التحتية.وبالأنابة عن محافظ الدقهلية تسلمت الدكتورة أميرة يوسف يسري مدير مركز معلومات شبكات المرافق، درع وشهاده التميز من أحمد كمال نيابة عن شركة Smart Business لمنح شهادات الأيزو والجوده باعتماد IAS الأمريكية.