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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزيرة البيئة تلقى بيانها أمام النواب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:00 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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بدأت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير الدولة لشئون البيئة، إلقاء بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستتشار حنفي جبالي، رئيس المجلس.

وكان المجلس قد أحال بيان وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم للجان المعنية لدراسته وإعداد تقرير حوله، لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

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