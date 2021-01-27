وزيرة البيئة تلقى بيانها أمام النواب
الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:00 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
بدأت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير الدولة لشئون البيئة، إلقاء بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستتشار حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وكان المجلس قد أحال بيان وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم للجان المعنية لدراسته وإعداد تقرير حوله، لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
وكان المجلس قد أحال بيان وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم للجان المعنية لدراسته وإعداد تقرير حوله، لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.