وزيرة البيئة تلقى بيانها أمام النواب

بدأت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير الدولة لشئون البيئة، إلقاء بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستتشار حنفي جبالي، رئيس المجلس.وكان المجلس قد أحال بيان وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم للجان المعنية لدراسته وإعداد تقرير حوله، لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.