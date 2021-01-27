رئيس البرلمان يُحيل بيان وزيرة الثقافة للجان المختصة لدراسته

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير حوله لعرضه على الجلسة العامة.ألقت وزيرة الثقافة بيانًا أمام البرلمان اليوم الأربعاء حول الموقف التنفيذي من أداء الوزارة، مشيرة إلى أن هناك نظرة تشاؤمية تجاه وضع قصور الثقافة، وذلك تعقيبًا على انتقادات نواب لعدم وجود قصور ثقافة في دوائرهم.وقالت «عبدالدايم»: «نبذل مجهودًا غير عادي في ظل وجود قصور آيلة للسقوط، ولا يُمكن لأي مسئول أن يفتح مكان مغلق بدون قرار من الحماية المدنية»، مضيفة: «درسنا الأمر مع وزارتي التخطيط والمالية لزيادة الموازنات بما يحقق الهدف من تطوير المراكز الثقافية، ولا يُمكن بدء أي مشروع دون موافقة والتخطيط».