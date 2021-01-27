تطعيم 10 من الطاقم الطبي في مستشفى النجيلة بلقاح كورونا

قال الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الصحة بمحافظة مطروح، إنه تم اليوم الأربعاء تطعيم أول 10 من الأطقم الطبية بمستشفى النجيلة المخصص للعزل بلقاح كورونا، بحضور الدكتور أحمدالبلتاجي، وكيل وزارة الصحة.وأوضح وكيل مديرية الصحة بمطروح، خلال حديثه لـ"الدستور"، أنه تم تخصيص عيادة في مستشفى عزل النجيلة لمتابعة أعراض اللقاح، مؤكدا تجهيز مركز قلب مطروح لتطعيم باقي الأطقم الطبية بالمستشفيات.وأكد علي تخصيص عيادة في مركز قلب مطروح لمتابعة أعراض اللقاح، مشيرا إلى توفير ثلاجة لحفظ اللقاح في النجيلة وثلاجتين في مركز القلب، وذلك تحت إشراف مديرية الصحة بالمحافظة.