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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلماني يطالب بتكريم «الأطباء الصعايدة».. والجبالي: «كلنا ولاد مصر»

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:22 م
النائب بهاء الدين
النائب بهاء الدين أبو الحمد
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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طالب النائب بهاء الدين أبو الحمد، عضو مجلس النواب، بتكريم الأطباء لا سيما بمحافظته الأقصر الذين بذلوا الجهد في معالجة المصابين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، انطلاقا من حسهم الوطني، مثلهم مثل جميع «الصعايدة» الذين وقفوا كجنود صامدة وكان لهم دور كأبناء للوطن في اقتحام خط بارليف.

وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على حديث الناب بقوله: "الصعايدة وأهل بحري وكل أبناء مصر"، الأمر الذي أكد عليه البرلماني.

وأضاف النائب، خلال الجلسة العامة للبرلمان: "مدير مستشفيى بالأقصر وقف ليعالج المرضى وهو مصاب بكورونا، الأمر الذي طالب الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب بحذفه من مضبطة الجلسة، ليرسل البرلماني إيضاحًا بأنه لم يقصد ذلك، إنما قصد أن مدير المستشفى أصيب أثناء تأديته مهام وظيفته في علاج المصابين بكورونا".

وقرر رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، حذف عبارة "الدكتور اللي بيعالج المرضي وهو عنده كورونا" من مضبطة الجلسة العامة.

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