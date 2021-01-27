عاطل يذبح أمه ويقفز من الدور الثانى فى بنى سويف

ذبح عاطل أمه، اليوم الأربعاء، داخل منزلها، وقام بالقفز من الشرفة بالدور الثانى، بمنطقة الأباصيري في مدينة بنى سويف.تلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من العميد أسامة جمعة، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بقيام "أحمد.ا.م"، 44 سنة، عاطل، ومقيم بالسنباطى بمنطقة الأباصيري بمدينة بنى سويف، بذبح أمه "نادية.م.ح" 73 سنة، بالمعاش، بسكين من المطبخ، وقام بعدها بالقفز من بلكونة المنزل بالطابق الثانى ليصاب بكسور فى الحوض ويتم القبض عليه بمعرفة رجال الشرطة والأهالي.وتبين من التحريات الأولية التى قادها أجهزة البحث الجنائي أن المتهم مريض نفسيًا ويعالج فى مستشفى نفسى بالقاهرة، وتم حجزه 3 مرات فى المستشفى، وتم التحفظ على المتهم، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة والتحفظ على المتهم وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.