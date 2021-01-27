رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عاطل يذبح أمه ويقفز من الدور الثانى فى بنى سويف

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:38 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
ذبح عاطل أمه، اليوم الأربعاء، داخل منزلها، وقام بالقفز من الشرفة بالدور الثانى، بمنطقة الأباصيري في مدينة بنى سويف.

تلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من العميد أسامة جمعة، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بقيام "أحمد.ا.م"، 44 سنة، عاطل، ومقيم بالسنباطى بمنطقة الأباصيري بمدينة بنى سويف، بذبح أمه "نادية.م.ح" 73 سنة، بالمعاش، بسكين من المطبخ، وقام بعدها بالقفز من بلكونة المنزل بالطابق الثانى ليصاب بكسور فى الحوض ويتم القبض عليه بمعرفة رجال الشرطة والأهالي.

وتبين من التحريات الأولية التى قادها أجهزة البحث الجنائي أن المتهم مريض نفسيًا ويعالج فى مستشفى نفسى بالقاهرة، وتم حجزه 3 مرات فى المستشفى، وتم التحفظ على المتهم، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة والتحفظ على المتهم وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

موضوعات متعلقة

«الصحفيين»: 20 ألف جنيه ومعاش كامل لأسرة الصحفي المتوفى بكورونا

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

حبس نجل وزير الاستثمار السابق سنة بتهمة تعاطي المخدرات

الصحة العالمية: تأثير لقاح كورونا بعد شهر.. وأعراض جانبية «غير خطيرة»

الصور

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

image description

جامعة أسيوط: إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول مطلع فبراير

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير قرى بالبداري وساحل سليم

image description

غادة الصياد عميدا لـ«حاسبات دمياط»

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

مصطفى محمد ينضم إلى جالطة سراي رسميا

«الصحفيين»: 20 ألف جنيه ومعاش كامل لأسرة الصحفي المتوفى بكورونا

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2021

وظائف الشهر العقاري 2021.. موعد التقديم والتخصصات المطلوبة

موعد شم النسيم 2021.. اعرف التفاصيل

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: ضعف الاعتمادات المالية أبرز التحديات

«الفن في زمن القلق».. كتاب يوثق تاريخ الفن المعاصر

عبدالدايم: نسبة إنجاز تجديد المؤسسات الثقافية بلغت 131%

«دعاة عصر السادات» كتاب جديد لوائل لطفي عن دار العين