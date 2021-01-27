لماذا يتظاهر المزارعون في الهند؟

يعتصم مزارعون هنود منذ أشهر في خيم على أطراف نيودلهي احتجاجا على إصلاحات تطال قطاعهم، وقد عاث آلاف منهم خرابا في العاصمة في تصعيد كبير للأزمة بينهم وبين الحكومة.ما هي القوانين وأسباب الخلاف حولها والخيارات المطروحة أمام رئيس الحكومة ناريندرا مودي في أصعب تحد له منذ توليه السلطة عام 2014؟قطاع الزراعة في الهند كبير ويعاني من مشكلات.فهو مورد الرزق لقرابة 70 بالمئة من السكان البالغ عددهم 1،3 مليار نسمة، ويمثل نحو 15 بالمئة من الاقتصاد البالغ حجمه 2،7 تريليون دولار.و"الثورة الخضراء" التي اندلعت في السبعينات حولت الهند من بلد يعاني من نقص متكرر في المواد الغذائية إلى بلد لديه فائض، بل من كبار المصدّرين.ولكن منذ العقود القليلة الماضية، لم تسجل مداخيل المزارع تقدما يذكر وبات القطاع بحاجة ماسة للاستثمار والتحديث.وأكثر من 85 بالمئة من المزارعين يملكون أقل من هكتارين من الأرض وأقل من واحد بين مئة مزارع يملك أكثر من 10 هكتارات، بحسب مسح لوزارة الزراعة في 2015-2016.ألحق نقص المياه والفيضانات والطقس المتقلب بشكل متزايد بسبب تغير المناخ، إضافة إلى الديون، خسائر فادحة بالمزارعين.وانتحر أكثر من 300 ألف مزارع منذ التسعينات الماضية وقرابة 10،300 انتحروا في 2019، بحسب أحدث الأرقام الرسمية.ويتخلى مزارعون عن الزراعة بأعداد كبيرة، 2000 منهم يوميا وفقا لآخر تعداد في 2011.كثيرا ما قدمت الحكومات الهندية وعودا كبيرة للمزارعين، فهم خزان أصوات مهم في الانتخابات ومودي لا يختلف عنها، فقد تعهد زيادة عائداتهم بمقدار الضعف بحلول 2022.