الشرطة البريطانية: نتعامل مع حادث في منطقة ريكسهام

أكدت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها تتعامل مع حادث في منطقة ريكسهام الصناعية في ويلز، حسبما أوردت شبكة سكاي نيوز الإخبارية.وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة البريطانية عن اعتقال شخص للاشتباه بتخطيطه لهجوم بالمتفجرات، بعد استلامه طردًا يعتقد أنه يحوي مواد متفجرة.وقالت الشرطة إن "المحققين من قسم مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة اعتقلوا، يوم السبت، رجلًا في العقد الثاني من عمره في كامبريدج للاشتباه في محاولته تنفيذ تفجير أو حيازة مواد متفجرة لتعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر".وبينت الشرطة أن التحقيق يتعلق بـ"طرد مشبوه" تم استلامه عبر البريد في عنوان سكني شمالي لندن في العاشر من الشهر الجاري، بعد تلقي عدة بلاغات حول طرد مشبوه، مشيرة إلى أن "المتخصصين قاموا بإبطال مفعول ما يعتقد أنه عبوة متفجرة".