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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

54 من الأطقم الطبية في كفر الشيخ يتلقون لقاح كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:20 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن 54 من الأطقم الطبية بمستشفى العزل ببلطيم حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المديرية تلقت جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد،أول أمس الاثنين، لبدء تطعيم الأطقم الطبية ضمن الفئات المستحقة ذات الأولوية طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أنه تابع عملية تلقي الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنها تابعت الأطقم الطبية بمستشفى غزل بلطيم والذين تلقوا اللقاح على مدار يومين، مشيرة إلى أن حالتهم مستقرة ويمارسون عملهم اليومي المكلفين به حسب الشفتات.

ووجه الأطقم الطبية بمستشفى العزل ببلطيم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديره لجهودهم في التصدي لفيروس كورونا المستجد وحرصه على توفير اللقاحات لهم لحمايتهم من الإصابة بالعدوى، لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة،وأثنوا على الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الحرص على صحة وسلامة الأطقم الطبية، وتواصلها المستمر معهم للاطمئنان عليهم.

يذكر أن آلية تلقي الأطقم الطبية للقاح تتضمن تسجيل بيانات متلقي اللقاح بالمستشفى التي يعمل بها، ثم اطلاعه على الموافقة المستنيرة، وقياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية له، وتسليمه كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية بعد 21 يومًا، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة، وأن عملية تلقي الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا المستجد تكون اختيارية وبالمجان.

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