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مصر

«العربية للتصنيع» تبحث مع «سكودا» العالمية التعاون فى عمل المركبات بالغاز

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:10 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر، من خلال توسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وعقد التراس اليوم، مباحثات لتعاون بين العربية للتصنيع والرئيس الإقليمي لشركة سكودا العالمية، شهدت عرض رؤية الهيئة بشأن تعزيز الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات التي تستخدم مصادر طاقة نظيفة غير تقليدية، كما تم بحث تبادل الخبرات مع الشركة العالمية وتدريب الكوادر البشرية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، مع عرض التجارب الدولية المختلفة في هذا السياق للاستفادة منها، فضلًا عن استعراض المحاور التي ترتكز عليها الاستراتيجية، خاصةً فيما يتعلق بإقامة البنية التحتية اللازمة، لاسيما محطات التزود بالطاقة الجديدة.
وأكد "التراس"، أهمية الإسراع في الخطوات التنفيذية للاعتماد على مصادر الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي العاملة بالطاقة النظيفة، لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة وللاستفادة من أبعادها المختلفة اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا.

وأضاف، أن المناخ في مصر جاذب لكل الاستثمارات العالمية، مشيرًا إلى أن شركة سكودا العالمية أبدت تطلعها للتعاون والشراكة الحقيقية وضخ المزيد من الاستثمارات بمصر.

وأوضح "التراس"، أن "العربية للتصنيع" تضع كل إمكانياتها الصناعية المتطورة لترسيخ قاعدة صناعية وطنية لزيادة القيمة المضافة في هذه الصناعة التي تحتاج لآليات صناعية حديثة، إلى جانب زيادة الفرص التنافسية مستقبلًا في السوق المصرية والعربية والإفريقية.
من جهته، أكد الرئيس الإقليمي لشركة سكودا العالمية، أن السوق المصرية كبيرة وواعدة وتشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية، مشيدًا بالقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع ورؤيتها الواضحة لتطوير مجالات التصنيع وتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، مضيفًا أن سكودا تتطلع من خلال المباحثات اليوم مع العربية للتصنيع لتبادل الخبرات والتعاون في مجال إحلال المركبات للعمل بالطاقات النظيفة.

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