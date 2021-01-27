«صحة قنا» تنفي ما نشر بشأن حملة تطعيم الأطفال

نفى الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشئون الصحية بقنا، ما نشر من أحد المواقع عن البدء في حملة تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال.وأوضح الدكتور راجي تواضروس، مدير مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، في بيان المديرية الذي أصدره عصر اليوم الأربعاء، أنه لم يتم تحديد موعد لبدء حملة شلل الأطفال حتى الآن حتى ورود التعليمات من الوزارة، لافتًا إلى أنه وسوف يتم الإعلان عن طريق صفحة المديرية حين ورود التعليمات بذلك.هذا ويهيب الدكتور راجي تاوضروس صالح بأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة عن طريق الصفحة الرسمية (مديرية الصحة بقنا).