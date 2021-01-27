إيداع طفل عثر عليه أمام مول في الشروق بدار رعاية

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، إيداع طفل عثر عليه أفراد أمن أحد المولات الشهيرة بالشروق بإحدى دور الرعاية، وأمرت بإخلاء سبيل سيدة تركته بعد التأكد من صحة أقوالها.وكانت السيدة أقرت بأنها عثرت على الطفل أثناء خروجها من محل سكنها بدائرة القسم لشراء بعض طلبات المنزل، وعندما سألت الجيران عن هوية الطفل طلبوا منها التوجه به لقسم الشرطة لتسليمه.وأضافت أنها اتصلت هاتفيا بزوجها وأخبرته بعثورها على الطفل وسوف تتوجه به لقسم الشرطة لتحرير محضر، لكنه تشاجر معها وطالب منها تركه حتى لا تتحمل مسئوليته، فحضر فى ذهنها تركه أمام أحد المولات الشهيرة حتى يقوم بتسليمه أحد من أفراد الأمن.وكانت قد حددت الأجهزة الأمنية بعد تفريغ كاميرات المراقبة هوية سيدة تركت طفلا أمام أحد المولات بالشروق، كما استمعت النيابة لأقوال الأفراد الذين أكدوا قيام سيدة بترك الطفل واستقلت سيارة وسارعت بالمغادرة.كانت بداية الواقعة عندما تمكن الأهالى من العثور على طفل تركته سيدة أمام أحد المولات الشهيرة بمدينة الشروق، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وجرى تحديد هوية السيدة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.