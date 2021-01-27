رومانيا تجرم تدشين حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي

أقرت محكمة النقض والعدل العليا في رومانيا حكمًا يجرم تدشين حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.وذكرت شبكة (يورو نيوز)، في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن المحكمة التي تعد الهيئة المختصة بالفصل في القضايا الجنائية في البلاد قضت بأن تدشين شخص لحساب مزيف ينتحل صفة شخص آخر دون موافقته، يعد جريمة تزوير.