تزايد حوادث قتل المدنيين في أفغانستان والعنف يهدد مساعي السلام

قالت هيئة حقوق الإنسان الأفغانية اليوم الأربعاء إن حوادث قتل المدنيين في الصراع الأفغاني ارتفعت متجاوزة 2900 حالة العام الماضي رغم تنامي الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب بما في ذلك محادثات السلام الجارية في قطر.وتمثل أعداد القتلى جانبا من زيادة أوسع في أعمال العنف تهدد عملية السلام الهشة وتقوض النداءات الدولية لوقف إطلاق النار في الوقت الذي تشارك فيه الحكومة الأفغانية في مفاوضات مع حركة طالبان.وقالت الهيئة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان إن عدد الإصابات بين المدنيين بلغ 8500 حالة في 2020 منها 2958 حالة وفاة بالمقارنة مع 2817 قتيلا من المدنيين في 2019 وذلك رغم انخفاض الإصابات من أكثر من عشرة آلاف إصابة في العام السابق.