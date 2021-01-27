رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تزايد حوادث قتل المدنيين في أفغانستان والعنف يهدد مساعي السلام

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:17 م
أفغانستان
أفغانستان
وكالات
طباعة
قالت هيئة حقوق الإنسان الأفغانية اليوم الأربعاء إن حوادث قتل المدنيين في الصراع الأفغاني ارتفعت متجاوزة 2900 حالة العام الماضي رغم تنامي الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب بما في ذلك محادثات السلام الجارية في قطر.

وتمثل أعداد القتلى جانبا من زيادة أوسع في أعمال العنف تهدد عملية السلام الهشة وتقوض النداءات الدولية لوقف إطلاق النار في الوقت الذي تشارك فيه الحكومة الأفغانية في مفاوضات مع حركة طالبان.

وقالت الهيئة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان إن عدد الإصابات بين المدنيين بلغ 8500 حالة في 2020 منها 2958 حالة وفاة بالمقارنة مع 2817 قتيلا من المدنيين في 2019 وذلك رغم انخفاض الإصابات من أكثر من عشرة آلاف إصابة في العام السابق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

صعود مؤشرات البورصة فى ختام التعاملات.. والسوقى يربح 5.2 مليار جنيه

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

«الصحفيين»: 20 ألف جنيه ومعاش كامل لأسرة الصحفي المتوفى بكورونا

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

الصور

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

image description

جامعة أسيوط: إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول مطلع فبراير

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير قرى بالبداري وساحل سليم

image description

غادة الصياد عميدا لـ«حاسبات دمياط»

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

مصطفى محمد ينضم إلى جالطة سراي رسميا

«الصحفيين»: 20 ألف جنيه ومعاش كامل لأسرة الصحفي المتوفى بكورونا

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2021

وظائف الشهر العقاري 2021.. موعد التقديم والتخصصات المطلوبة

موعد شم النسيم 2021.. اعرف التفاصيل

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: ضعف الاعتمادات المالية أبرز التحديات

«الفن في زمن القلق».. كتاب يوثق تاريخ الفن المعاصر

عبدالدايم: نسبة إنجاز تجديد المؤسسات الثقافية بلغت 131%

«دعاة عصر السادات» كتاب جديد لوائل لطفي عن دار العين