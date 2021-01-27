بوتين: المشاكل الاجتماعية والاقتصادية سبب عدم استقرار التنمية عالميًا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن ضمان التنمية الإيجابية في العالم هو مسئولية مشتركة، مشيرًا إلى أن عدم استقرار التنمية العالمية يرجع إلى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة.وأضاف بوتين في كلمته أمام منتدى (دافوس) العالمي عبر الإنترنت، اليوم الأربعاء: "أن القضية الرئيسية اليوم تكمن في كيفية بناء أسلوب للعمل لاستعادة الاقتصادات العالمية والوطنية المتأثرة بعواقب وباء فيروس كورونا وضمان أن يكون هذا التعافي مستدامًا على المدى الطويل، وتابع لقد زاد الوباء من مشاكل عدم التوازن، التي تراكمت بالفعل في العالم، وهناك كل الأسباب للاعتقاد بأن هناك مخاطر من تزايد التناقضات، التي يمكن أن تظهر في جميع المجالات تقريبًا".وأكد الرئيس الروسي أنه من الصعب حقًا عدم ملاحظة التحولات الأساسية في الاقتصاد، والسياسة، والحياة الاجتماعية، والتكنولوجيا على مستوى العالم بسبب الوباء، مشددًا أن العالم يشهد أزمة في النماذج والأدوات السابقة للتنمية الاقتصادية وزيادة في الانقسام الطبقي والاجتماعي على المستوى العالمي، وقال: "لقد تحدثنا عن هذا من قبل، ولكنه يتسبب اليوم في استقطاب حاد في وجهات النظر العامة، ويحفز نمو الشعبوية واليمين واليسار الراديكالي والتطرفات الأخرى".