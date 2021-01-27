الجيش العراقي: مقتل قيادات من تنظيم داعش الإرهابي في كركوك

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقي، اللواء يحيى رسول، عن تفاصيل عملية أمنية نوعية قُتل فيها قيادات من تنظيم (داعش) الإرهابي على يد جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة كركوك.وقال رسول، في بيان نقلته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم الأربعاء، إنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، انطلقت اليوم عمليات ثأر الشهداء التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني في منطقة وادي الشاي جنوب مُحافظة كركوك.