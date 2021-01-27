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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: تونس تسجل ثانى أعلى معدل وفيات بكورونا فى إفريقيا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:03 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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قال إيف سوتيران، ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس، اليوم الأربعاء، إنه بالنظر إلى عدد السكان فإن تونس تسجل ثاني أعلى معدل للوفيات لدى المصابين بكورونا في القارة الإفريقية.

وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشئون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب بحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الوضع الوبائي في تونس مقلق جدًا، ويشهد ارتفاعًا في حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

وأكد "سوتيران" أن تونس أتمت كل الإجراءات المتعلقة بالانضمام إلى مبادرة "كوفاكس" التي أطلقتها المنظمة لتوفير كميات من اللقاحات ضد الجائحة في البلدان الأقل دخلًا، موضحًا أن المبادرة التي تضم 190 بلدًا من العالم تطمح إلى توفير اللقاح لصالح مليار شخص في العالم قبل نهاية العام 2021.

وذكر "سوتيران"، أن "كوفاكس" تتضمن توفير 1.8 مليار جرعة من اللقاح خلال العام الجاري، لافتًا الى إمكانية توزيع هذه الكميات على المنتفعين بها بنظام الجرعة الواحدة لكل مستفيد من اللقاح.

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