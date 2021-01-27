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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بـ«لجنة وزارية» لبناء الإنسان ثقافيا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:14 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الثقافة هدفها الأساسي ترسيخ الهوية المصرية ودعم الإبداع الفكري والفني، مشيرا إلى أنها تمثل القوة الناعمة الحقيقة لمصر.

وطالب أبوالعلا، في تعقيبه على بيان وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بأهمية أن يكون هناك مجموعة وزارية على غرار المجموعة الاقتصادية لبناء الإنسان، موضحا أنه يتم الحوار في هذه المجموعة بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والسياحة والثقافة والشباب والرياضة لبناء الإنسان.

وأكد النائب، أن المهرجانات تقوم بدور كبير في الترويج للسياحة، مستشهدا بمهرجان أسوان للمرأة، ومهرجان الأقصر لإفريقيا.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون لوزارة الثقافة دور في "اصطياد" المواهب والمبدعين في كل النشاطات من خلال التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لتنميتها وتعظيم دورها.

وفي ذات السياق، طالب أيمن أبو العلا، بضرورة قيام وزارة الداخلية بمراجعة الأكواد فيما يتعلق بموافقة الدفاع المدني لإنشاء قصور الثقافة، لافتا إلى أن قصر ثقافة السادس من أكتوبر مشكلته كانت في التمويل وسيتم حلها من خلال البرلمان بزيادة الموازنة، ولكن الإشكالية في موافقة الدفاع المدني.

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