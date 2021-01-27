ترحيل حنين حسام من محكمة العباسية إلى عابدين

رحلت الجهات المعنية، منذ قليل، المتهمة حنين حسام، الشهيرة بفتاة "التيك توك"، إلى مقر محكمة عابدين قادمة من محكمة العباسية، لنظر استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلها على ذمة اتهامها بالاتجار في البشر، بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.وكانت الجهات المعنية قد أحضرت حنين حسام إلى محكمة شمال القاهرة بالعباسية، صباح اليوم، وأثناء نظر المحكمة لاستئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلها برفقة مودة الأدهم بكفالة 5 آلاف جنيه، قررت المحكمة إحالة الاستئناف إلى الدائرة 32 جنايات بمحكمة عابدين لاختصاصها بنظر القضية.وكانت نيابة شرق القاهرة، قد استدعت حنين حسام ومودة الأدهم من محبسهما، وتمت مواجهتهما بتهمة الاتجار بالبشر، حيث حرضتا من خلال تطبيق "تيك توك" على أفعال وممارسات غير أخلاقية وذلك بمقابل مادي.