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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الوشم المؤقت حلال أم حرام؟.. «الإفتاء» تجيب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:13 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
هويدا سعيد
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تساءل البعض عن حكم عمل الوشم" التاتو" المؤقت حلال أم حرام وهل يجوز التزين به أم لا، ووردت الكثير من الأسئلة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء من أجل توضيح الأمر.

وأوضحت الدار في إجابتها على السؤال، "ما حكم عمل الوشم غير الثابت (التاتو) الذي تستخدمه بعضُ النساء للزينة: كتحديد العين بدل الكحل أو رسم الحواجب، أو عمل بعض الرسومات الظاهرية على الجلد باستخدام الصبغات التي تزول بعد فترة قصيرة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم؟"، إنه حلال.

و أشارت إلى أنه "شرَعَ الإسلامُ التجمُّلَ والتزيُّنَ؛ فقال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ [الأعراف: 32]. وقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم - فيما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه -: "إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ".

وأنه طالما لم يخرج دما فهو حلال، وما ظهر حديثًا وعُرف باسم "التاتو" أو الوشْم المؤقَّت، والذي تستخدمه بعضُ النساء فاهو داخلٌ تحت الزينة المأذون فيها، لا تحت الوشم المنهي عنه.

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