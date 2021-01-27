بوتين: العولمة أغنت في الشركات الأمريكية والأوروبية الكبيرة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن العولمة أغنت في المقام الأول الشركات الأمريكية والأوروبية الكبيرة وسط زيادة فقر معظم سكان المعمورة.وأضاف بوتين، في كلمته اليوم الأربعاء أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس» عبر الفيديو «كونفرانس»، أنه «خلال الفترة من 2000 إلى 2016، أدت العولمة إلى نمو ملحوظ لأرباح الشركات الكبيرة عابرة القارات، وفي المقام الأول الشركات الأمريكية والأوروبية».وأوضح أن «1% فقط من سكان العالم جنوا الفوائد من هذا الواقع، في الوقت الذي بات دخول أكثر من 50% من مواطني الدول المتطورة راكدا على مدار العقود الثلاثة الأخيرة من الزمن، بينما ازدادت تكاليف التعليم والخدمات الطبية خلال الفترة نفسها ثلاثة أضعاف».وأشار إلى أن «ملايين الناس، حتى في الدول الغنية، توقفوا عن رؤية آفاق لزيادة دخولهم، مع أنهم لا يزالون يواجهون مشكلات في الحفاظ على صحتهم وضمان تعليم أبنائهم».