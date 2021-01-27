879 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 616 ألفا و259 إصابة.وأشارت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تسجيل 1575 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 586 ألفًا و372 حالة، وبنسبة شفاء 95.1%، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس بإجمالي 13 ألفا و18 حالة.