اليابان تسجل 3965 إصابة جديدة و72 وفاة بكورونا

أعلنت السلطات في اليابان، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3965 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 377 ألفا وسبع حالات.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن السلطات رصدت أيضا 72 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الوفاة منذ بداية تفشي الوباء إلى 5383 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة أن عدد من يرقدون في حالات حرجة قد بلغ 1043 شخصا، وهو الرقم الأعلى للحالات الحرجة منذ بداية تفشي الفيروس.