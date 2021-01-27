أوكرانيا وأمريكا تبحثان التعاون في مجال الصناعات العسكرية

ناقش نائب رئيس الوزراء الأوكراني ووزير الصناعات الاستراتيجية في أوكرانيا، أوليه أوروسكي، مع القائمة بأعمال الولايات المتحدة في أوكرانيا، كريستينا كفين، قضايا التعاون العسكري التقني والصناعي بين أوكرانيا والولايات المتحدة، وذلك خلال محادثة عبر الإنترنت.وذكرت وزارة الصناعات الاستراتيجية الأوكرانية- في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم"، اليوم الأربعاء، أن أوروسكي أوضح خلال المباحثات رؤيته للمجالات المحتملة للشراكة الثنائية والمجالات التي قد تكون ذات اهتمام مشترك، وستسهم في تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.كما حدد المسئول الأوكراني الأولويات الرئيسية لمزيد من أنشطة وزارة الصناعات الاستراتيجية لعام 2021، بما في ذلك إنشاء وكالة تكنولوجيا الدفاع على غرار وكالة مشروعات البحوث المتطورة الدفاعية الأمريكية.من جانبها، هنأت كفين وزارة الصناعات الاستراتيجية الأوكرانية على التقدم الذي أحرزته خلال فترة عمل الوزارة، وأعربت عن دعمها لإصلاح صناعة الدفاع الأوكرانية.وأشارت المبعوثة الأمريكية إلى شفافية الإصلاحات في صناعة الدفاع، إذ ينظر إليها المستثمرون بإيجابية، مما سيسمح للولايات المتحدة وأوكرانيا بالوصول إلى مستوى جديد من التعاون.يُشار إلى أن وزارة الصناعات الاستراتيجية الأوكرانية قدمت خمس مهام رئيسية لعام 2021، من بينها إنشاء وكالة لتكنولوجيا الدفاع، والتي ستنفذ التطورات العلمية والتقنية الجديدة لإنشاء أنواع حديثة من الأسلحة والمعدات العسكرية التنافسية.