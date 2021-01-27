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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إرهابي مطلوب يسلم نفسه للسلطات الجزائرية جنوب البلاد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:08 م
السلطات الجزائرية
السلطات الجزائرية
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سلم إرهابي مطلوب نفسه للسلطات الجزائرية بمنطقة برج باجي مختار في الجنوب، فيما تم ضبط 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايتي تيارت، وخنشلة.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، إنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش وأجهزة الأمن، سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار ".

وأضاف البيان أن الإرهابي اسمه لعربي لادمي مهدي وكنيته "أبة"، وانضم للجماعات الإرهابية سنة 2012، وكان بحوزته بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، وأن قوات الجيش ضبطت ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من ولايتي تيارت (شمال غرب) وخنشلة (شمال شرق).

وأشار البيان إلى أن قوات حرس السواحل تكنت من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 31 شخصا كانوا على متن قوارب بكل من ولايتي وهران، وعين تموشنت (شمال غرب)، فيما تم توقيف 29 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والنعامة (شمال غرب) وتمنراست (جنوب) وورقلة (شرق).

وأوضح البيان أن هذه العمليات التي نفذتها وحدات الجيش خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 يناير الجاري تندرج في سياق الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والسكينة في مختلف أنحاء البلاد، وتؤكد نتائجها على الاحترافية العالية والاستعداد الدائم للقوات المسلحة على حماية البلاد من كل أشكال التهديدات الأمنية.

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