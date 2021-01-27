وزير الزراعة: نتحمل تكاليف مكافحة الآفات بزراعات القصب لإنتاج السكر

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تتبنى حاليًا خطة لتطوير زراعة وتحسين إنتاج قصب السكر من خلال إدخال نظام الزراعة بالشتل مع تطوير نظم الري، موضحًا أنه تم تقديم دعم لمزارعي قصب السكر من خلال تحمل الوزارة تكاليف المكافحة المتكاملة لآفات القصب الحشرية والمرضية مجانًا.وأضاف القصير، في تصريحات اليوم الأربعاء، أنه يتم تقديم الدعم لكل مساحة القصب البالغة 320 ألف فدان وتكاليف تجهيز وتحسين التربة لمساحات الغرس (11-13 ألف فدان سنويًا)، بدعم يصل من 50-70% من التكلفة والباقي من شركات السكر.