التموين: 70% من المصريين يأكلون «الفول» يوميًا

كشف المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية، عن أن الاحتياطي الاستراتيجي لسلعة الفول المدمس تكفي الاحتياجات المحلية لمدة 6 أشهر مقبلة.وقال "خليل"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن أسعار الفول البلدي جملة بـ16 جنيهًا للكيلو، والتجزئة بـ23 جنيهًا للمستهلك في المحلات التجارية، مضيفًا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين توفر الفول على منظومة التموين الجديدة، كونها وجبة شعبية يقبل عليها 70% من المصريين يوميًا.وتابع، أن أعلى معدلات استهلاك الفول المدمس للمواطنين خلال شهر رمضان، خاصة في وجبة السحور في ليالي شهر رمضان المبارك.