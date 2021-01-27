السماح لبوينج 737 ماكس بالتحليق مجددًا في أوروبا

أعلنت وكالة سلامة الطيران الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنها أعطت الضوء الأخضر رسميًا لعودة طائرات بوينج 737 ماكس إلى الأجواء الأوروبية، والتي منعت من التحليق لمدة 22 شهرًا إثر كارثتين.وقال المدير التنفيذي لوكالة سلامة الطيران الأوروبية، باتريك كاي، في بيان: "بعد تحليل معمق من وكالة سلامة الطيران الأوروبية توصلنا إلى أنه يمكن أن تعود 737 ماكس إلى الخدمة بأمان".وأجري هذا التقييم باستقلالية تامة عن بوينج أو إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، ودون تأثير أي ضغط اقتصادي أو سياسي.ومنعت الطائرة عن التحليق في مارس 2019 إثر حادثتين أسفرتا عن وفاة 346 شخصًا، أولاهما رحلة لايون إير في إندونيسيا في أكتوبر 2018 وقتل فيها 189 شخصًا، ورحلة الخطوط الإثيوبية في مارس 2019 وقضى فيها 157 شخصًا.