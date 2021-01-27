مصطفى محمد ينضم إلى جالطة سراي رسميا





ينتظر مصطفي محمد مهاجم الزمالك اجراءات انضمامه الي جالطة سراي لمدة موسم ونصف، ومن المنتظر أن يطير اللاعب لتركيا غدا في حال إنهاء الزمالك وجالطة سراى بعض الرتوش الأخيرة.