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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصطفى محمد ينضم إلى جالطة سراي رسميا
الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:00 م
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ينتظر مصطفي محمد مهاجم الزمالك اجراءات انضمامه الي جالطة سراي لمدة موسم ونصف، ومن المنتظر أن يطير اللاعب لتركيا غدا في حال إنهاء الزمالك وجالطة سراى بعض الرتوش الأخيرة.
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