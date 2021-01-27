السعودية تسجل 216 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة السعودية 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 367 ألفًا و23 إصابة.وأضافت الوزارة، في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 205 حالات شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 358 ألفا و545 حالة.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، بإجمالي 6 آلاف و363 حالة وفاة، منوهة بأنها لم تسجل أي إصابات جديدة في منطقة الباحة.