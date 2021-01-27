«الزراعة» تدعم مشروعات التنمية في مطروح

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، بمواصلة الخطط التنفيذية العاجلة لدعم المشروعات التنموية بمحافظة مطروح وضرورة الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا لدعم مواطني ومزارعي الصحراء الغربية.وقال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس المركز في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح يقوم حاليا بإجراءات المعاينات المبدئية الميدانية لاختيار الوديان التي سيتم استصلاحها في خطة جهود الدولة في مجال التنمية الزراعية من خلال بمشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية والممول بقرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية " إيفاد" بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.