مدريد تعلق التطعيم بلقاح كورونا لأسبوعين لمشاكل في الشحنات

أعلنت مدينة مدريد تعليق عمليات التلقيح بلقاح فيروس كورونا المستجد، لأسبوعين بسبب مشاكل في الشحنات، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.يأتي هذا فيما وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 2.63 مليون، حتى السابعة والنصف من صباح، اليوم الأربعاء، بتوقيت العاصمة مدريد، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات بلغ 56794.